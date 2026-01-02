Ende gut, alles gut: Entlaufener Husky ist wieder zu Hause
Nierstein/Oppenheim - Der ausgebüxte Husky, dessen Besitzer von der Polizei in Oppenheim (Rheinland-Pfalz) am Freitag gesucht wurde, ist wieder zu Hause.
Sein Besitzer habe Max, so lautet der Name des Hundes, am frühen Freitagabend abgeholt, sagte ein Polizeisprecher.
Anwohner hatten zuvor den alleine in der Gegend herumlaufenden Hund gegen 12 Uhr in der Pestalozzistraße in Nierstein entdeckt und die Polizei verständig.
Da die Halter des Tieres zunächst nicht ermittelt werden konnten, nahmen die Beamten den Husky mit auf die Dienststelle im angrenzenden Oppenheim
Dort verrichte der nette Kerl seinen Dienst als Wachhund, hatte der Sprecher augenzwinkernd mitgeteilt und den Besitzer gebeten, sich per E-Mail oder auch telefonisch mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Erstmeldung vom 2. Januar um 17.46 Uhr; Update um 22.02 Uhr.
Titelfoto: Polizeiinspektion Oppenheim