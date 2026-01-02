Ende gut, alles gut: Entlaufener Husky ist wieder zu Hause

Nierstein/Oppenheim - Der ausgebüxte Husky, dessen Besitzer von der Polizei in Oppenheim ( Rheinland-Pfalz ) am Freitag gesucht wurde, ist wieder zu Hause.

Husky Max war zur Dienststelle der Polizei in Oppenheim gebracht worden. Dort konnte ihn dann sein Besitzer abholen. © Polizeiinspektion Oppenheim

Sein Besitzer habe Max, so lautet der Name des Hundes, am frühen Freitagabend abgeholt, sagte ein Polizeisprecher.

Anwohner hatten zuvor den alleine in der Gegend herumlaufenden Hund gegen 12 Uhr in der Pestalozzistraße in Nierstein entdeckt und die Polizei verständig.

Da die Halter des Tieres zunächst nicht ermittelt werden konnten, nahmen die Beamten den Husky mit auf die Dienststelle im angrenzenden Oppenheim