Entlaufener Husky zur Polizei gebracht, jetzt sucht der arme Kerl sein Zuhause

Nierstein/Oppenheim - Die Polizei in Oppenheim ( Rheinland-Pfalz ) sucht die Besitzer eines vermutlich ausgebüxten Huskys, der sich zurzeit in der Dienststelle befindet.

Jetzt sucht der entlaufene Husky sein Zuhause. © Polizeiinspektion Oppenheim

Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, hatten Anwohner den alleine in der Gegend herumlaufenden Hund gegen 12 Uhr in der Pestalozzistraße in Nierstein entdeckt und die Polizei verständig.

Da die Halter des Tieres zunächst nicht ermittelt werden konnten, nahmen die Beamten den Husky mit auf die Dienststelle im angrenzenden Oppenheim.

Dort verrichte der nette Kerl gerade seinen Dienst als Wachhund, sagte der Sprecher augenzwinkernd.