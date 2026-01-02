Entlaufener Husky zur Polizei gebracht, jetzt sucht der arme Kerl sein Zuhause
Nierstein/Oppenheim - Die Polizei in Oppenheim (Rheinland-Pfalz) sucht die Besitzer eines vermutlich ausgebüxten Huskys, der sich zurzeit in der Dienststelle befindet.
Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, hatten Anwohner den alleine in der Gegend herumlaufenden Hund gegen 12 Uhr in der Pestalozzistraße in Nierstein entdeckt und die Polizei verständig.
Da die Halter des Tieres zunächst nicht ermittelt werden konnten, nahmen die Beamten den Husky mit auf die Dienststelle im angrenzenden Oppenheim.
Dort verrichte der nette Kerl gerade seinen Dienst als Wachhund, sagte der Sprecher augenzwinkernd.
Wer den Hund vermisst oder weiß, woher das Tier stammt, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Oppenheim unter der Rufnummer 06131/65 34 550 oder per E-Mail in Verbindung zu setzen.
Titelfoto: Polizeiinspektion Oppenheim