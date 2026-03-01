Krokodil am Teich sorgt für kuriosen Polizeieinsatz
Frankenthal - Ein Krokodil hat am Samstagnachmittag in Beindersheim bei Frankenthal (Rheinland-Pfalz) für jede Menge Aufregung und einen Polizeieinsatz gesorgt.
Im Nachhinein stellte sich die Sache allerdings als harmloser Scherz heraus. Was war also passiert?
Ein 50 Jahre alter Mann hatte laut Polizei zwischen den Ortschaften Beindersheim und Großniedersheim einen Spaziergang in der Sonne unternommen, als er eine ungewöhnliche Beobachtung machte: Im Uferbereich eines Tümpels lag offenbar ein Krokodil!
Der Spaziergänger verständigte sofort die Polizei, die auch gleich mit einer Streife anrückte.
Die Polizisten konnten das Reptil dann ebenfalls ausmachen. Bei näherer Betrachtung stellten die Beamten allerdings fest, dass es sich zwar um ein Krokodil, aber um kein lebendes handelte.
Es war lediglich eine täuschend echt aussehende Plastikattrappe, die wohl ein Spaßvogel am Tümpel platziert hatte.
Titelfoto: Carola Frentzen/dpa