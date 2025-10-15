Lauter Knall in der Nacht: Juwelier-Fenster mit Gullydeckel zerstört

Pirmasens - Die Polizei in Pirmasens ( Rheinland-Pfalz ) fahndet nach Tätern, die am frühen Mittwochmorgen das Fenster eines Juweliers in der Fußgängerzone mit einem Gullydeckel eingeworfen haben.

Mit einem Gullydeckel hatten die Täter das Fenster des Juweliers in der Pirmasenser Fußgängerzone eingeworfen. © Bild-Montage: Carsten Rehder/dpa, Polizeidirektion Pirmasens

Wie ein Sprecher sagte, hatte eine Zeugin die Polizei verständigt. Sie war gegen 3.30 Uhr von einem lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden.

Die Frau ging an das Fenster ihrer Wohnung und konnte gerade noch einen Wagen erkennen - möglicherweise einen schwarzen Kombi - der in Richtung Sandstraße davonfuhr.

Sie rief die Polizei und als die Einsatzkräfte vor Ort waren, entdeckten sie das beschädigte Ladenfenster des Juweliers sowie einen davor liegenden Gullydeckel.

Vermutlich hatten die Täter den schweren Deckel gegen das Glas der Auslage geworfen, um an den dort ausgestellten Schmuck zu kommen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen sei aber nichts geklaut worden.