Schwerverletzter liegt bewusstlos auf Straße: Mainzer Polizei steht vor Rätsel

Mainz - Ein schwer verletzter 48-jähriger Mann, der am frühen Dienstagmorgen bewusstlos in der Mainzer Neustadt gefunden wurde, gibt der Polizei gerade Rätsel auf.

Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten 48-Jährigen in eine Klinik. (Symbolfoto) © Marcel Kusch/dpa

Was genau ist passiert? Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war gegen 3.30 Uhr ein Anruf bei der Rettungsleitstelle eingegangen: Auf der Boppstraße würde eine bewusstlose Person auf der Fahrbahn liegen.

Die Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei machten sich sofort auf den Weg und fanden den schwer verletzten 48-Jährigen auch am angegebenen Ort vor. Ein Rettungswagen brachte ihn umgehend in ein Krankenhaus in Wiesbaden.

Die Polizisten entdeckten ganz in der Nähe einen E-Scooter, der möglicherweise mit dem Mann in Verbindung steht.

Dennoch sind die Umstände laut dem Polizeisprecher völlig unklar. War es ein Unfall oder ein medizinischer Notfall? Auch eine Straftat könne nicht ausgeschlossen werden.