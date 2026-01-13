Frau schlägt Opel mit Axt kurz und klein: Der Grund ist kurios!
Trier - Ein wirklich ungewöhnliches Geburtstagsgeschenk hat am Montagnachmittag in Trier zu einem Polizeieinsatz geführt.
Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag berichtete, hatten Zeugen gegen 14.30 Uhr gemeldet, dass eine Frau mit einer Axt massiv auf ein Auto einschlagen soll.
Eine Streife machte sich daraufhin zum Ort des Geschehens im Trierer Gewerbegebiet. Dort fanden sie auch schnell die 53-Jährige, die tatsächlich vehement mit einer Axt auf einen Opel älteren Baujahrs eindrosch.
Als die Polizisten fragten, was das denn solle, erläuterte die Frau den besonderen Hintergrund des Geschehens: Es sei ein lange gehegter Wunsch von ihr, ein Auto mal so richtig kurz und klein zu schlagen.
Ihr Ehemann habe ihr diesen Wunsch nun zu ihrem Geburtstag erfüllt, ein ausgedientes Auto organisiert, einen passenden Platz gefunden und auch für den anschließenden Abtransport des Wracks gesorgt.
Wie der Polizeisprecher weiter berichtete, seien auch mehrere Geburtstagsgäste vor Ort gewesen, die ebenfalls noch Hand anlegen wollten.
Die 53-Jährige habe auch schon bald von dem Opel abgelassen, da ihr Oberkörper "nun vor lauter Muskelkater schmerze", so der Sprecher.
Titelfoto: Bild-Montage: 123rf/artzzz, 123rf/maimento