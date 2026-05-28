Männer simulieren Schießerei mit Spielzeugwaffen: Polizisten in Schutzausrüstung rücken an

Konz - Männer mit Spielzeugwaffen haben im Landkreis Trier-Saarburg ( Rheinland-Pfalz ) einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.

Ein großes Aufgebot von Polizisten in Schutzausrüstung rückte nach der Meldung des Zeugen aus. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, meldete ein Zeuge am Mittwochabend in Konz, dass die Männer sich gegenseitig mit Gewehren bedroht hätten und Schussgeräusche zu hören gewesen seien.

Bis zum Eintreffen der Polizeikräfte in Schutzausrüstung hatten sich die Männer bereits in ein Gebäude zurückgezogen.

"Nach Aufforderung durch die Polizei kamen schließlich drei Männer freiwillig aus dem Gebäude, wo sie von Einsatzkräften widerstandslos fixiert wurden", hieß es.

Es habe sich herausgestellt, dass die vermeintlichen Gewehre täuschend echt aussehende Spielzeugwaffen waren. Die Spielzeugwaffen schießen demnach Gelkugeln und simulieren Schussgeräusche.