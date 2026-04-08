Hotel in Cochem in Brand: Drei Personen erleiden Verletzungen

Cochem - Feuerwehr , Polizei und Rettungsdienst sind zurzeit am Moselromantikhotel Weißmühle in Cochem an der Mosel ( Rheinland-Pfalz ) im Einsatz.

Am Nachmittag dauerten die Löscharbeiten am Hotel an. © WinklerTV

Dort war am Mittwoch gegen 13 Uhr ein Feuer im Dachgeschoss des an einem Wanderweg am Stadtrand liegenden Gebäudes gemeldet worden.

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, befinden sich mittlerweile keine Gäste und auch kein Personal mehr in dem Hotel. Drei Personen hatten demnach leichte Rauchgasvergiftungen erlitten und mussten behandelt werden.