Katzenmama mit sechs Babys herzlos auf Parkplatz ausgesetzt

Südwestpfalz - Glück im Unglück hatten eine Katzenmama und ihre sechs erst wenige Tage alten Babys - eine Spaziergängerin entdeckte die in einem Karton ausgesetzten Tiere noch rechtzeitig.

Die sehr zutrauliche Katzenmama und ihre Babys waren in einem Karton mit der Aufschrift "LR - Health & Beauty" aufgefunden worden. © Bild-Montage: Polizeiinspektion Dahn

Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht in diesem Zusammenhang auch nach Zeugen.

Wie in Polizeisprecher berichtete, hatte die Spaziergängerin den Karton mit den Katzen zufällig auf einem Wanderparkplatz an der L487 zwischen den Ortschaften Hinterweidenthal und Salzwoog (Hessen) stehen sehen und die Polizei verständigt.

Die Beamten brachten die sehr zutrauliche Katzenmama und ihren Nachwuchs zunächst auf die Polizeidienststelle und anschließend in das Tierheim des Tierschutzvereins in Dahn, wo die Tiere versorgt werden.