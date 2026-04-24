Katzenmama mit sechs Babys herzlos auf Parkplatz ausgesetzt
Südwestpfalz - Glück im Unglück hatten eine Katzenmama und ihre sechs erst wenige Tage alten Babys - eine Spaziergängerin entdeckte die in einem Karton ausgesetzten Tiere noch rechtzeitig.
Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht in diesem Zusammenhang auch nach Zeugen.
Wie in Polizeisprecher berichtete, hatte die Spaziergängerin den Karton mit den Katzen zufällig auf einem Wanderparkplatz an der L487 zwischen den Ortschaften Hinterweidenthal und Salzwoog (Hessen) stehen sehen und die Polizei verständigt.
Die Beamten brachten die sehr zutrauliche Katzenmama und ihren Nachwuchs zunächst auf die Polizeidienststelle und anschließend in das Tierheim des Tierschutzvereins in Dahn, wo die Tiere versorgt werden.
Nun fahndet die Polizei nach den Menschen, die die Katzen einfach auf dem Wanderparkplatz ausgesetzt haben. Auf dem Karton, in dem sie sich befunden haben, befand sich demnach die Aufschrift "LR - Health & Beauty".
Wem der Karton oder die Katzenfamilie bekannt vorkommen, kann sich mit der zuständigen Polizei in Dahn unter der Rufnummer 0631/369-15299 in Verbindung setzen.
Titelfoto: Bild-Montage: Polizeiinspektion Dahn