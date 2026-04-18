Lagerhalle von Kfz-Werkstatt brennt lichterloh: Riesige Rauchsäule weithin sichtbar

Bad Kreuznach - In Bad Kreuznach ( Rheinland-Pfalz ) hat es am frühen Samstagnachmittag einen großen Feuerwehreinsatz gegeben. Die Lagerhalle einer Kfz-Werkstatt stand lichterloh in Flammen.

Die Rauchsäule war weithin sichtbar. © 5VISION.NEWS

Die riesige Rauchsäule war dabei weithin sichtbar.

Wie ein Sprecher der Polizei berichtete, hatte es gegen 12.30 Uhr die Meldung gegeben, dass ein Auto in einer Fahrzeughalle brennen würde.

Als die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr ankamen, habe die Lagerhalle bereits komplett in Vollbrand gestanden.

Da die Flammen drohten, auf die benachbarten Gebäude überzugreifen, wurden diese laut dem Sprecher evakuiert und die Feuerwehr habe sofort die umfangreichen Löscharbeiten eingeleitet, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern.