Lkw-Fahrer bruzelt mit Gaskocher in Führerhaus: Das war keine gute Idee ...

Ramstein-Miesenbach - Die Idee, sich im Führerhaus seines Lastwagens mit einem Gaskocher etwas Essbares zuzubereiten, entpuppte sich als ganz schlecht. Denn kurz darauf stand der Lkw des 33-jährigen Fahrers lichterloh in Flammen - und nicht nur der.

Das Führerhaus bannte komplett aus und auch der Auflieger eines weiteren Lastwagens wurde in Mitleidenschaft gezogen. © Polizeiinspektion Landstuhl

Passiert ist das Ganze am Samstagnachmittag auf dem Autohof bei Ramstein-Miesenbach (Rheinland-Pfalz). Laut Polizei hatte der 33-Jährige den Gaskocher angeworfen, um sich damit eine warme Mahlzeit zuzubereiten. Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit habe dann allerdings dazu geführt, dass die Gaskartusche in Brand geriet.

Daraufhin hätten sich die Flammen schnell im kompletten Führerhaus ausgebreitet, sodass der Fahrer es gerade noch rechtzeitig schaffte, aus dem Lkw zu entkommen. Das Feuer griff kurz darauf auf den Auflieger eines weiteren Sattelzugs über, der dadurch im hinteren Bereich stark beschädigt wurde.

Eine zufällig vorbeifahrend Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern bemerkte das Feuer und evakuierte sofort die in der Nähe stehenden Fahrzeuge, damit sich der Brand nicht auch noch auf diese ausweiten konnte.