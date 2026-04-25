Polizei sucht Besitzer von zugelaufenem Hund: Wer kennt den süßen Kerl?
Oppenheim - Ein kleiner weißer Hund wartet bei der Polizei in Oppenheim (Rheinland-Pfalz) auf seine Besitzer.
Die Beamten hoffen nun, dass sich diese bald bei ihnen melden und haben in diesem Zusammenhang auch ein Foto des zutraulichen Tiers veröffentlicht. Ansonsten müsste der arme Kerl an ein nahe gelegenes Tierheim übergeben werden.
Wie ein Sprecher der Polizei sagte, hatte sich am Freitagabend gegen 21 Uhr ein Anrufer aus dem nahe gelegenen Bodenheim gemeldet. Der Hund sei ihm zugelaufen, berichtete der Mann.
Eine Streife holte den Hund - wohl ein Malteser-Mischling - ab und brachte ihn zur Dienststelle, wo er erst einmal versorgt wurde.
Die Besitzer werden nun gebeten, sich unter der Rufnummer 06131/6534550 mit der Polizei in Oppenheim in Verbindung zu setzen.
Titelfoto: Bild-Montage: Friso Gentsch/dpa, Polizeiinspektion Oppenheim