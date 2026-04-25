Polizei sucht Besitzer von zugelaufenem Hund: Wer kennt den süßen Kerl?

Oppenheim - Ein kleiner weißer Hund wartet bei der Polizei in Oppenheim ( Rheinland-Pfalz ) auf seine Besitzer.

Der kleine Kerl war am Freitagabend einem Anwohner in Bodenheim zugelaufen. Jetzt sucht die Polizei seine Besitzer. © Bild-Montage: Friso Gentsch/dpa, Polizeiinspektion Oppenheim

Die Beamten hoffen nun, dass sich diese bald bei ihnen melden und haben in diesem Zusammenhang auch ein Foto des zutraulichen Tiers veröffentlicht. Ansonsten müsste der arme Kerl an ein nahe gelegenes Tierheim übergeben werden.

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, hatte sich am Freitagabend gegen 21 Uhr ein Anrufer aus dem nahe gelegenen Bodenheim gemeldet. Der Hund sei ihm zugelaufen, berichtete der Mann.