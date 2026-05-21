Kuriose Festnahme: Mann bricht in Pizzeria ein, um Bier auf der Terrasse zu trinken
Wörth am Rhein - Kurioser Einsatz in Wörth am Rhein (Rheinland-Pfalz): Am Mittwochmorgen hat die Polizei einen 44-Jährigen festgenommen, der in eine Pizzeria eingestiegen ist. Und das offensichtlich nur, um sich auf der Terrasse des Lokals ein alkoholfreies Bier zu gönnen.
Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte, war der Mann zunächst über einen zwei Meter hohen Zaun des Anwesens in der Cany-Barville-Straße geklettert und so in den Heizraum des Gebäudes gelangt.
Er schaltete laut Polizei sämtliche Sicherungen aus und brach die Eisentür zum Schankraum auf. Dort nahm er sich schließlich die Flasche, setzte sich auf die Terrasse, wo er das Bier genüsslich trank.
Gegen 8.50 Uhr bemerkte ihn dann der Betreiber der Pizzeria und alarmierte die Polizei.
Beim Eintreffen der Beamten saß der 44-Jährige immer noch gemütlich auf der Terrasse und ließ sich problemlos festnehmen, musste allerdings das halb ausgetrunkene Bier stehen lassen.
Der Einbrecher hatte am Tag zuvor auch ein Fahrrad geklaut
Bei den Ermittlungen stellte die Polizei zudem fest, dass das Fahrrad, mit dem der Mann unterwegs war, einen Tag zuvor aus einem unverschlossenen Kellerraum in der Dorschbergstraße entwendet worden war.
Der Mann wurde im Anschluss wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern aber an.
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