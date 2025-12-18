Mann hat nach One-Night-Stand extrem böses Erwachen

Germersheim/Landau - Nach einem One-Night-Stand hatte ein 39 Jahre alter Mann aus Germersheim ( Rheinland-Pfalz ) ein besonders übles Erwachen.

Der 39-Jährige hatte die Frau kennengelernt und für die Nacht zu sich nach Hause eingeladen. (Symbolfoto) © 123RF/nexusplexus

So war die junge Dame aus der Wohnung des Mannes verschwunden - und mit ihr auch diverse Wertgegenstände. Aber das war noch nicht alles.

Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der 39-Jährige am Dienstag die Frau in Landau kennengelernt.

Die beiden hätten sich sehr gut verstanden, was dann schließlich dazu führte, dass der Mann seine Bekanntschaft für die Nacht zu sich nach Hause ins knapp 20 Kilometer entfernte Germersheim einlud.

Die Frau war einverstanden und die beiden verbrachten die Nacht miteinander. Am nächsten Morgen musste der 39-Jährige allerdings feststellen, dass die Dame so einiges von Wert aus seiner Wohnung hatte mitgehen lassen.