Maulwurf irrt über die Straße: Polizist rettet kleinen Kerl vor sicherem Tod

St. Goarshausen - Großes Glück hatte ein Maulwurf bei St. Goarshausen ( Rheinland-Pfalz ), dass er bei seinem Ausflug an den Polizisten Moritz geriet.

Polizist Moritz brachte den Maulwurf vorsichtig zum nächsten Maulwurfshügel, wo sich der kleine Kerl sofort wieder eingrub. © Bild-Montage: Polizei Rheinland-Pfalz

Denn der Beamte bemerkte den kleinen Kerl noch rechtzeitig, als dieser ziellos über eine Landstraße irrte. Offenbar hatte der Maulwurf bei seiner Tour außerhalb des Baus einfach die Orientierung verloren.

Nachdem Moritz das Tier vorsichtig aufgehoben hatte, brachte er den Maulwurf zu einem nahe gelegenen Maulwurfshügel und setzte ihn dort ab.

Sofort habe sich der Gerettete wieder eingegraben, berichtete die Polizei Rheinland-Pfalz auf Instagram und postete dazu auch zwei Fotos der Rettungsaktion, die bei den Followerinnen und Followern natürlich große Begeisterung auslösten.