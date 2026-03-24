Mit Messer und Metallstange attackiert: Autofahrer landet nach Überholmanöver im Krankenhaus

Bingen - Wegen eines Überholmanövers ist ein 28 Jahre alter Autofahrer am Montagabend in Bingen im Krankenhaus gelandet.

Ein Rettungswagen brachte den 28-Jährigen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Ein Sprecher der Polizei schilderte am Dienstagmorgen das Geschehen nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen. Demnach waren der 28-Jährige sowie zwei Männer in einem weiteren Wagen gegen 21 Uhr in der Mainzer Straße unterwegs.

Dort hätten sich beide Fahrzeuge zunächst mehrfach gegenseitig überholt, dann sei es in Richtung Rochusberg gegangen.

Schließlich stiegen die beiden Männer laut Polizei aus ihrem Auto aus und griffen den anderen Fahrer mit einer Metallstange sowie einem Messer an. Dann flüchteten sie in ihrem Wagen in unbekannte Richtung.