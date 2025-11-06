Politisches Motiv? Ausgabe von Hitlers "Mein Kampf" aus Museum gestohlen

Aus dem Museum der Stadt Alzey stahlen die Täter eine Ausgabe der Propaganda-Schrift. Ein politisches Motiv liege nahe, teilte die Polizei mit.

Von Philipp Rahn

Alzey - Unbekannte haben einen Band des Buches "Mein Kampf" von Adolf Hitler aus dem Museum der Stadt Alzey (Rheinland-Pfalz) gestohlen.

Hitlers Propagandaschrift muss zwischen Montag und Mittwoch aus einer Dauerausstellung zum Thema Volks- und Landeskunde gestohlen worden sein. (Symbolbild)
Hitlers Propagandaschrift muss zwischen Montag und Mittwoch aus einer Dauerausstellung zum Thema Volks- und Landeskunde gestohlen worden sein. (Symbolbild)  © Bild-Montage: 123rf/maxsheb, Picture Alliance/dpa, Upi/dpa

Der Diebstahl sei am Mittwoch vom Museumsdirektor angezeigt worden, teilte die Polizei mit. Wann genau das Buch gestohlen wurde, sei unbekannt, sagte eine Sprecherin.

Die Räumlichkeiten werden nicht dauerhaft überwacht. Der Zeitraum des Diebstahls lasse sich aber zwischen Montag und Mittwoch festmachen.

Zum Zeitpunkt des Diebstahls habe sich das Buch in einer Schubladenvitrine in der Abteilung "NS-Zeit" befunden.

Es sei Bestandteil einer Dauerausstellung zum Thema Volks- und Landeskunde gewesen. Ob dem Diebstahl eine politische Motivation zugrunde liegt, sei unklar.

"Mein Kampf"-Diebstahl: Laut Polizei liegt politisches Motiv nahe

Laut Polizei liegeteine politische Motivation des Diebstahls nahe. (Symbolfoto)
Laut Polizei liegeteine politische Motivation des Diebstahls nahe. (Symbolfoto)  © 123RF/fermate

Es handele sich um ein politisches Werk, sagte die Polizeisprecherin. Damit liege ein politischer Bezug nahe, es werde jedoch auch in andere Richtungen ermittelt.

Der materielle Wert des Buches lasse sich nicht beziffern. Die Kriminalinspektion Worms habe die Ermittlungen aufgenommen.

"Mein Kampf" ist eine Propagandaschrift, die als eines der zentralen Werke des Nationalsozialismus gilt.

In zwei Bänden ist darin unter anderem ein Teil von Hitlers Autobiografie sowie seine Weltanschauung dargelegt. Die beiden Bände erschienen 1925 und 1926.

Titelfoto: Bild-Montage: 123rf/maxsheb, Picture Alliance/dpa, Upi/dpa

