Politisches Motiv? Ausgabe von Hitlers "Mein Kampf" aus Museum gestohlen

Alzey - Unbekannte haben einen Band des Buches "Mein Kampf" von Adolf Hitler aus dem Museum der Stadt Alzey ( Rheinland-Pfalz ) gestohlen.

Hitlers Propagandaschrift muss zwischen Montag und Mittwoch aus einer Dauerausstellung zum Thema Volks- und Landeskunde gestohlen worden sein.

Der Diebstahl sei am Mittwoch vom Museumsdirektor angezeigt worden, teilte die Polizei mit. Wann genau das Buch gestohlen wurde, sei unbekannt, sagte eine Sprecherin.

Die Räumlichkeiten werden nicht dauerhaft überwacht. Der Zeitraum des Diebstahls lasse sich aber zwischen Montag und Mittwoch festmachen.

Zum Zeitpunkt des Diebstahls habe sich das Buch in einer Schubladenvitrine in der Abteilung "NS-Zeit" befunden.

Es sei Bestandteil einer Dauerausstellung zum Thema Volks- und Landeskunde gewesen. Ob dem Diebstahl eine politische Motivation zugrunde liegt, sei unklar.