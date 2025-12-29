Schüsse aus fahrendem Auto: Polizei sucht dringend Zeugen!

Prüm - Im Prüm in Rheinland-Pfalz sollen am frühen Sonntagabend gegen 18 Uhr mehrere Schüsse aus einem fahrenden Auto heraus abgegeben worden sein.

Hinweise auf eine Gefahr für die Bevölkerung gebe es drzeit nicht, sagte ein Sprecher der Polizei. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Passiert ist das Ganze laut Polizei im Stadtteil Dausfeld. Sach- oder sogar Personenschaden habe es nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht gegeben.

Auch bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, heißt es.

Nach ersten Erkenntnissen handele es sich bei dem Fahrzeug um einen Kombi.

Weitere Informationen zum Tathergang und den Hintergründen liegen laut Polizei derzeit nicht vor und sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.