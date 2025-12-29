Schüsse aus fahrendem Auto: Polizei sucht dringend Zeugen!
Prüm - Im Prüm in Rheinland-Pfalz sollen am frühen Sonntagabend gegen 18 Uhr mehrere Schüsse aus einem fahrenden Auto heraus abgegeben worden sein.
Passiert ist das Ganze laut Polizei im Stadtteil Dausfeld. Sach- oder sogar Personenschaden habe es nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht gegeben.
Auch bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, heißt es.
Nach ersten Erkenntnissen handele es sich bei dem Fahrzeug um einen Kombi.
Weitere Informationen zum Tathergang und den Hintergründen liegen laut Polizei derzeit nicht vor und sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Prüm Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06551/9420 oder per E-Mail entgegengenommen.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa