Polizei kontrolliert NYPD? US-"Kollege" bei Tuning-Kontrolle aus dem Verkehr gezogen

Das sonnige Wetter hat am Wochenende auch die Tuning-Community auf die Straßen gelockt. Bei Kontrollen machte die Polizei einige erstaunliche Entdeckungen.

Von Marc Thomé

Kaiserslautern - Das sonnige Wetter am Wochenende lockte natürlich auch die Tuning-Community auf die Straßen - und die Polizei in Rheinland-Pfalz verstärkte ihre Kontrollen. Dabei mussten die Beamten sogar einen "Kollegen" aus den USA aus dem Verkehr ziehen.

Nicht in New York, sondern auf den Straßen in Rheinland-Pfalz war dieses täuschend echt aussehende Einsatzfahrzeug der NYPD unterwegs. © Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste Ein Sprecher der Autobahnpolizei Kaiserslautern berichtete von diesem "besonderen Highlight", natürlich mit Foto. Denn ein Autofan war mit einem originalgetreu aussehenden Einsatzfahrzeug des NYPD, also des New York City Police Departments, unterwegs. Auch Wappen und Schriftzug waren vorhanden. Und genau dies sorgte dann dafür, dass der Fahrer den Wagen abstellen musste. Denn, so der Polizeisprecher, das Verwenden solcher behördlichen Kennzeichen ist nicht erlaubt.

Toyota-Geländewagen ist viel zu hoch gelegt

Auch der Fahrer dieses Offroad-Umbaus durfte nicht mehr weiterfahren. © Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

Zu den weiteren Beanstandungen zählten ein höher gelegter Toyota-Geländewagen sowie ein tiefer gelegter Mercedes. Der Offroad-Umbau mit massiver Metallstoßstange und freiliegenden Vorderrädern sei ein "erhebliches Sicherheitsrisiko für andere Verkehrsteilnehmer", sagte der Polizeisprecher. Auch in diesem Fall ging es für den Fahrer nicht weiter.

"Fahrender Schleifstein": Mercedes liegt viel zu tief

Dieser Mercedes ist so tief gelegt, dass die Kotflügel beständig über die Reifen schleifen. © Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste