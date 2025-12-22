 7.311

Radlader schleicht mit 20 km/h über A60: Aussage des Fahrers verblüfft Polizei

Ohne sich seiner Schuld bewusst zu sein, ist ein 22-Jähriger mit einem Radlader über die A60 geruckelt. Bei der Polizei-Kontrolle kam noch mehr heraus.

Ingelheim - Einen ungewöhnlichen Anblick hatten die Autofahrer am frühen Samstagnachmittag auf der A60 bei Ingelheim (Rheinland-Pfalz) vor Augen: Ein Radlader ruckelte mit strammen 20 km/h über die Autobahn in Fahrtrichtung Darmstadt.

Der 22-jährige Radlader-Fahrer war sich keiner Schuld bewusst, nachdem er mit 20 km/h über die A60 geschlichen war. (Symbolbild)
Wie ein Sprecher noch am Abend berichtete, hätten daraufhin mehrere Verkehrsteilnehmer gegen 13.45 Uhr die Polizei verständigt.

Zwischen den Anschlussstellen Ingelheim-West und Ingelheim-Ost hielt dann eine Steife der Polizeiautobahnstation Heidesheim den Radlader für eine Kontrolle an.

Allerdings sei sich der 22 Jahre alte Fahrer keiner Schuld bewusst gewesen und habe sich verwundert darüber gezeigt, dass man mit einem maximal 20 km/h schnell fahrenden Radlader nicht die Autobahn benutzen darf.

Aber das war noch längst nicht alles, wie der Polizeisprecher weiter sagte. Denn dem 22-Jährigen fehlte nicht nur die für den Radlader benötigte Fahrerlaubnis der Klasse L, sondern er besaß überhaupt keinen Führerschein.

Die Folge: Sowohl gegen den 22-Jährigen als auch gegen den Halter des Radladers wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

