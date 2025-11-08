19-Jähriger baut betrunken Unfall und haut ab: Dann verstrickt er sich in Widersprüche
Germersheim - Überschlag nach Unfall in Rheinland-Pfalz: Polizisten wurden in der Nacht zu Sonnabend gegen Mitternacht zu einem völlig demolierten Auto gerufen. Der Wagen lag auf der Seite, Personen befanden sich nicht in der Nähe.
Zeugen hatte das Fahrzeug im Bereich Werftstraße mit viel zu hohem Tempo beobachtet und schilderten der Polizei, dass drei Personen nach dem Crash das Weite gesucht hatten.
Mithilfe einer Drohne wurde das Gelände von der Feuerwehr abgesucht. Die Insassen waren jedoch nicht auffindbar.
Schließlich meldete sich ein 19-jähriger Einheimischer bei den Beamten und wollte einen Diebstahl anzeigen.
Während des Gesprächs verwickelte sich der im Gesicht verletzte junge Mann in Widersprüche: Er hatte 1,38 Promille Alkohol im Blut.
Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass er den verunglückten Wagen gefahren und keinen gültigen Führerschein hatte.
Vom Halter des Wagens erfuhren die Polizeibeamten, dass der 19-Jährige den Schlüssel unberechtigt an sich genommen hatte und losgefahren war.
Der Verkehrsrowdy hinterließ einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro am Auto. Ihm wurde eine Blutprobe abgenommen. Die Anzeige hat er nun selbst am Hals.
Titelfoto: Polizeidirektion Landau