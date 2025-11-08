19-Jähriger baut betrunken Unfall und haut ab: Dann verstrickt er sich in Widersprüche

Germersheim - Überschlag nach Unfall in Rheinland-Pfalz : Polizisten wurden in der Nacht zu Sonnabend gegen Mitternacht zu einem völlig demolierten Auto gerufen. Der Wagen lag auf der Seite, Personen befanden sich nicht in der Nähe.

Am Auto, das auf die Seite kippte, entstand wirtschaftlicher Totalschaden. © Polizeidirektion Landau

Zeugen hatte das Fahrzeug im Bereich Werftstraße mit viel zu hohem Tempo beobachtet und schilderten der Polizei, dass drei Personen nach dem Crash das Weite gesucht hatten.

Mithilfe einer Drohne wurde das Gelände von der Feuerwehr abgesucht. Die Insassen waren jedoch nicht auffindbar.

Schließlich meldete sich ein 19-jähriger Einheimischer bei den Beamten und wollte einen Diebstahl anzeigen.

Während des Gesprächs verwickelte sich der im Gesicht verletzte junge Mann in Widersprüche: Er hatte 1,38 Promille Alkohol im Blut.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass er den verunglückten Wagen gefahren und keinen gültigen Führerschein hatte.