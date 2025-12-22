Kurioser Unfall auf B49: Fahrer verliert Weihnachtsbaum, Auto kracht hinein

Westerwaldkreis - Ein offensichtlich nicht richtig gesicherter Weihnachtsbaum ist am Sonntagabend im Westerwaldkreis ( Rheinland-Pfalz ) von einem Auto gefallen und hat einen Unfall verursacht.

Laut Polizei war der Weihnachtsbaum beim Transport nicht richtig gesichert. (Symbolfoto) © David-Wolfgang Ebener/dpa

Laut Polizei hatte ein bislang nicht bekannter Autofahrer den Weihnachtsbaum transportiert, als der Baum auf der B49 bei Neuhäusel in Fahrtrichtung Koblenz gegen 18.40 Uhr plötzlich während der Fahrt auf die Straße fiel.



Der Fahrer des dahinter fahrenden Autos konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem Weihnachtsbaum. Dabei sei der Wagen beschädigt worden, sagte der Sprecher. Verletzt wurde demnach aber niemand.

Der Fahrer, der den Baum transportiert hatte, kümmerte sich darum allerdings nicht und fuhr einfach weiter.