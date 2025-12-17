Lastwagen kippt um und vergießt Tausende Liter Milch

Landkreis Neuwied - Nach einem Lkw-Unfall haben sich bei Asbach im Landkreis Neuwied ( Rheinland-Pfalz ) rund 5000 Liter Milch über die angrenzenden Wiesen verteilt.

Die rund 5000 Liter Milch hatten sich auf die angrenzenden Wiesen verteilt. (Archivbild) © TeleNewsNetwork/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war der Lastwagen mit Anhänger gegen 16 Uhr auf der L272 nahe dem Sportplatz der Ortschaft Ansbach umgekippt und auf der rechten Seite liegen geblieben.

Dabei wurde das Gespann so schwer beschädigt, dass die geladene Milch aus dem Lkw herausfloss und in die Wiesen sickerte.

Der Fahrer blieb des Milchlasters unverletzt. Allerdings waren laut Polizei zusätzlich auch noch geringe Mengen Betriebsstoffe ausgetreten, die von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr aufgefangen werden konnten.