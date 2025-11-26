21-Jähriger in Mainz von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Mainz - Am frühen Mittwochmorgen ist in Mainz ein 21 Jahre alter Mann von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden.

Der 21-Jährige wurde schwer - aber nicht lebensbedrohlich - verletzt. © Boris Rössler/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war es gegen 7.15 Uhr an einer Haltestelle in der Albert-Schweitzer-Straße an der Mainzer Universität zu dem Unfall gekommen.

Hier sei der 21-Jährige zu Fuß unterwegs gewesen und ohne Fremdeinwirkung aus noch ungeklärter Ursache vor die Straßenbahn geraten.

Die schweren Verletzungen, die der Mann dabei erlitten hatte, sind laut Polizei aber glücklicherweise nicht lebensbedrohlich.

Für die Unfallaufnahme musste die Straße vorübergehend gesperrt werden. Mittlerweile sei die Fahrbahn wieder frei, sagte der Polizeisprecher.