Auto kracht auf A48 nahezu ungebremst in Lkw: Fahrer stirbt an Unfallstelle

Landkreis Mayen-Koblenz - Am frühen Donnerstagabend ist bei Koblenz ein Autofahrer bei einem Unfall auf der A48 ums Leben gekommen.

Die Einsatzkräfte konnten den Mann nur noch aus dem Auto bergen. © WinklerTV

Laut Polizei passierte das Unglück um 17.37 Uhr zischen den Anschlussstellen Polch und Ochtendung in Fahrtrichtung Koblenz.

Hier war der Mann in seinem Auto auf der rechten von zwei Spuren unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache nahezu ungebremst in einen vor ihm fahrenden Sattelzug krachte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Autofahrer in seinem Wagen eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Mann nur noch aus dem Auto bergen.

Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Laut Polizei wurde ein weiteres Auto durch Trümmerteile beschädigt.