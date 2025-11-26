Mercedes fliegt auf Bundesstraße aus Kurve und kracht in Baum

Neustadt an der Weinstraße - Mit glücklicherweise nur leichten Verletzungen kamen die beiden Insassen eines Mercedes bei einem Unfall am frühen Mittwochmorgen bei Neustadt ( Rheinland-Pfalz ) davon.

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Mercedes und blieb auf dem Dach liegen. © Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Ein Sprecher der Polizei schilderte das Geschehen nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen.

Demnach war der Mercedes auf der B39 in Höhe des Neustädter Stadtteils Geinsheim um kurz nach Mitternacht in einer Linkskurve aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen.

In der Folge krachte der Wagen mit einem neben der Straße stehenden Baum zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Mercedes und blieb schließlich auf dem Dach liegen.