Auto fährt rückwärts über Autobahn und stellt Polizei vor Rätsel
Von Christine Schultze
Trier-Saarburg - Ein Fahrer oder eine Fahrerin soll am Samstag auf der A602 bei Kenn im Landkreis Trier-Saarburg (Rheinland-Pfalz) mit einem Auto in falscher Fahrtrichtung und danach rückwärts unterwegs gewesen sein.
Zeugen hatten zuvor per Notruf die Polizei verständigt.
Laut der Zeugenaussagen war das Auto zwischen dem Autobahndreieck Moseltal und der Anschlussstelle Kenn in falscher Fahrtrichtung unterwegs gewesen.
Anschließend soll der Fahrer oder die Fahrerin dabei gesehen worden sein, wie er oder sie rückwärts auf der gleichen Autobahn in Richtung Trier fuhr, hieß es.
Letztlich entdeckte die Polizei das entgegen der Fahrtrichtung stehende und stark beschädigte Auto auf der Autobahn.
Bekannt sei, dass auch weitere Verkehrsteilnehmer den Vorfall beobachtet hätten - möglicherweise könnten sie Angaben zur Sache machen, hieß es.
Die Polizei rief Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrt in Gefahr geraten waren, dazu auf, sich bei der Polizeiautobahnstation in Schweich unter der Rufnummer 06502/91650 zu melden.
Wer hinter dem Steuer des Autos gesessen hat, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Angaben zu dem Vorfall machte er zunächst nicht.
