Auto fährt rückwärts über Autobahn und stellt Polizei vor Rätsel

Trier-Saarburg - Ein Fahrer oder eine Fahrerin soll am Samstag auf der A602 bei Kenn im Landkreis Trier-Saarburg ( Rheinland-Pfalz ) mit einem Auto in falscher Fahrtrichtung und danach rückwärts unterwegs gewesen sein.

Die Polizei fand das abgestellte Auto mitten auf der A602. Jetzt suchen die Ermittler Zeugen. © dpa/Friso Gentsch

Zeugen hatten zuvor per Notruf die Polizei verständigt.

Laut der Zeugenaussagen war das Auto zwischen dem Autobahndreieck Moseltal und der Anschlussstelle Kenn in falscher Fahrtrichtung unterwegs gewesen.

Anschließend soll der Fahrer oder die Fahrerin dabei gesehen worden sein, wie er oder sie rückwärts auf der gleichen Autobahn in Richtung Trier fuhr, hieß es.

Letztlich entdeckte die Polizei das entgegen der Fahrtrichtung stehende und stark beschädigte Auto auf der Autobahn.

Bekannt sei, dass auch weitere Verkehrsteilnehmer den Vorfall beobachtet hätten - möglicherweise könnten sie Angaben zur Sache machen, hieß es.