Frau schwer verletzt: Audi rast mit 200 Sachen über A61 und rammt Auto

Mainz - Ein 20-Jähriger raste mit rund 200 Kilometern pro Stunde über die A61 , dann krachte er mit seinem Wagen in ein Auto - dessen Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt!

Nach einem Crash auf der A61 brachte der Rettungsdienst eine schwer verletzte Frau auf dem schnellsten Weg in eine Klinik. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich am Samstagabend zwischen den Anschlussstellen Stromberg und Dorsheim westlich von Mainz, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz am Sonntag mitteilte.

Demnach war der 20-Jährige mit einem "hochmotorisierten Audi" in Richtung Ludwigshafen auf der Autobahn unterwegs. Dabei überholte er mehrere Autos "mit sehr hoher Geschwindigkeit über den Seitenstreifen", wie ein Sprecher erklärte.

Nach dem Überholmanöver raste der Audi bei Nutzung beider Fahrstreifen und mit "weiterhin deutlich überhöhter Geschwindigkeit" über die A61.

Bereits dabei soll es "zu einer Gefährdung eines Verkehrsteilnehmers gekommen sein", hieß es.

In einer Kurve verlor der junge Mann gegen 19.22 Uhr "bei einer Geschwindigkeit von etwa 200 Kilometern die Stunde" die Kontrolle über seinen Wagen: Der Audi krachte gegen ein auf dem echten Fahrstreifen fahrendes Auto!

Die 50 Jahre alte Fahrerin des gerammten Wagens erlitt bei dem Crash schwere Verletzungen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten die Frau und brachten sie in eine Klinik.