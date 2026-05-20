Unfall mit einer Verletzten: Fahrerin (75) kracht nacheinander in vier Autos

Landkreis Main-Bingen - In Ockenheim im Landkreis Mainz-Bingen ( Rheinland-Pfalz ) sind am frühen Mittwochabend insgesamt fünf Fahrzeuge an einem Unfall beteiligt gewesen. Eine 75-jährige Autofahrerin wurde verletzt.

Insgesamt fünf Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt, bei dem die 75-jährige Verursacherin leichte Verletzungen erlitt. © M.Weber/Mainzer Einsatzfahrzeuge

Wie ein Sprecher der zuständigen Polizei in Ingelheim sagte, war die 75-Jährige in Richtung Gau-Algesheim unterwegs, als sie in den Kreisverkehr beim Ockenheimer Rewe-Getränkemarkt einbiegen wollte.

Dabei soll sie ein anderes Auto übersehen haben, das sich bereits im Kreisel befand und es kam zum Zusammenstoß. In der Folge beschleunigte die Frau, fuhr aus dem Kreisverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Im Anschluss krachte sie dann auch noch in zwei geparkte Autos am Straßenrand. Dabei erlitt die 75-Jährige leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik.