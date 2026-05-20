Unfall mit einer Verletzten: Fahrerin (75) kracht nacheinander in vier Autos
Landkreis Main-Bingen - In Ockenheim im Landkreis Mainz-Bingen (Rheinland-Pfalz) sind am frühen Mittwochabend insgesamt fünf Fahrzeuge an einem Unfall beteiligt gewesen. Eine 75-jährige Autofahrerin wurde verletzt.
Wie ein Sprecher der zuständigen Polizei in Ingelheim sagte, war die 75-Jährige in Richtung Gau-Algesheim unterwegs, als sie in den Kreisverkehr beim Ockenheimer Rewe-Getränkemarkt einbiegen wollte.
Dabei soll sie ein anderes Auto übersehen haben, das sich bereits im Kreisel befand und es kam zum Zusammenstoß. In der Folge beschleunigte die Frau, fuhr aus dem Kreisverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.
Im Anschluss krachte sie dann auch noch in zwei geparkte Autos am Straßenrand. Dabei erlitt die 75-Jährige leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik.
Ein Rettungshubschrauber war angefordert worden
Da zunächst nicht klar war, wie viele Verletzte es bei dem Unfall gegeben hatte, war auch ein Rettungshubschrauber angefordert worden, der aber glücklicherweise nicht benötigt wurde.
Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei nun Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06132/65510 oder per E-Mail entgegengenommen.
Titelfoto: M.Weber/Mainzer Einsatzfahrzeuge