Betrunkene 36-Jährige kracht mit Cabrio in Wellness-Bereich von Hotel

Südwestpfalz - In der Südwestpfalz ist am Dienstagabend eine offensichtlich alkoholisierte 36-jährige Autofahrerin mit ihrem Cabrio in den Wellness-Bereich eines Hotels gekracht. Dabei richtete sie Schaden in Höhe von 370.000 Euro an.

Die 36-Jährige war mit ihrem Cabrio von der Straße abgekommen und in den Hotelanbau gekracht. © Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch sagte, war die Frau auf der L469 aus Richtung Knoll kommend nach Wallhalben gefahren, als sie am Ortseingang wohl zu schnell unterwegs war, die Kontrolle über ihr Cabrio verlor und von der Straße abkam.

In der Folge fuhr sie in den Anbau, in dem der Wellness-Bereich eines Hotels untergebracht war. Zum Glück hatten sich zu diesem Zeitpunkt keine Gäste in dem Anbau aufgehalten, sodass bei dem Unfall niemand verletzt wurde, denn auch die 36-Jährige kam mit dem Schrecken davon.

Allerdings entstand an dem Anbau Schaden in Höhe von 350.000 Euro. Hinzu kommen weitere 20.000 Euro am Cabrio, dass Totalschaden erlitt.