Unfall mit zwei Verletzten: VW gerät in Gegenverkehr und kracht frontal in Honda

Landkreis Kusel - Bei einem frontalen Zusammenstoß im Landkreis Kusel ( Rheinland-Pfalz ) zwischen einem VW Golf und einem Honda wurden am Mittwochnachmittag die beiden Fahrer verletzt.

Der VW war aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. © Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

Wie ein Sprecher der Polizei berichtete, war ein Mann in seinem Golf auf der B423 zwischen den Ortschaften Gimbsbach und Theisbergstegen unterwegs, als er gegen 17 Uhr aus noch ungeklärter Ursache plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß der VW dann mit dem entgegenkommenden Honda zusammen.

Beide Autos fuhren laut Polizei zwar nicht besonders schnell, dennoch wurden die Fahrer so schwer verletzt, dass sie Krankenhäuser gebracht werden mussten.

An beiden Autos entstand erheblicher Schaden, sodass sowohl der VW als auch der Honda abgeschleppt wurden.

Für die Bergung der Fahrzeuge, die Versorgung der Verletzten sowie für die Unfallaufnahme musste die B423 zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Die genaue Ursache des Unfalls muss noch von der Polizei ermittelt werden.