26.07.2026 09:43 Mercedes fängt auf A61 plötzlich Feuer und steht kurz darauf in Flammen: Fahrer (19) reagiert gerade rechtzeitig

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Wegen eines Fahrzeugbrands war die A61 bei Schifferstadt am Samstag eine Stunde lang gesperrt. Der Mercedes eines 19-Jährigen hatte plötzlich Feuer gefangen.

Von Marc Thomé

Schifferstadt - Am Samstagnachmittag hat ein Mercedes auf der A61 bei Schifferstadt (Rheinland-Pfalz) Feuer gefangen und brannte kurz darauf lichterloh. Der 19-jährige Fahrer hatte zum Glück noch rechtzeitig reagieren können. Der Mercedes des 19-Jährigen brannte komplett aus. © Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße Laut Polizei war der Mann auf der A61 in südlicher Richtung unterwegs, als der Mercedes gegen 17.45 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Schifferstadt aus noch unbekannter Ursache plötzlich zu brennen begann. Der 19-jährige Mannheimer hielt das Auto noch auf dem Seitenstreifen an und stieg unverletzt aus. Kurz darauf stand der Mercedes bereits in Vollbrand. A61 für Löscharbeiten eine Stunde lang gesperrt Für die Löscharbeiten der alarmierten Feuerwehr musste die A61 im Bereich der Anschlussstelle Schifferstadt in Fahrtrichtung Süden für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die genaue Brandursache soll jetzt ermittelt werden.

Titelfoto: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße