Stockbesoffen mit Sattelzug in Hauswand gekracht: Fahrer hatte 3,4 Promille!

Kaiserslautern - Mit stolzen 3,4 Promille ist in Kaiserslautern ein 59 Jahre alter Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug in eine Hauswand gekracht und hat dabei einen Schaden von mindestens 60.000 Euro verursacht.

Zunächst war unklar, ob das Haus nach dem Unfall nicht einsturzgefährdet ist. Ein Statiker gab dann aber Entwarnung. © Bild-Montage: Polizeidirektion Kaiserslautern

Passiert ist das Ganze am Mittwochmorgen im Stadtteil Erlenbach. Hier war der 58-Jährige mit seinem Gespann auf der Jahnstraße in Richtung Erzhütten unterwegs, als er laut Polizei an der Ecke Schulgartenstraße aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.

In der Folge krachte der Laster in die Hauswand, wobei auch noch die Mauer des Nachbarhauses in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Zeugen des Unfalls verständigten Polizei und Rettungsdienst. Glücklicherweise war der 58-Jährige unverletzt geblieben. Allerdings bemerkten die Einsatzkräfte, dass der Mann eine intensive Alkoholfahne hatte. Ein Atemtest ergab dann die 3,4 Promille.

Der 58-Jährige musste neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Zudem werde gegen ihn wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Sattelzugs musste die Straße zwischenzeitlich gesperrt werden. Gegen 13 Uhr konnte die Fahrbahn dann wieder vollständig freigegeben werden.