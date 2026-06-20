Corvette-Oldtimer zertrümmert: Ein Toter nach Frontal-Crash mit E-Auto
Frankenthal - Ein Mensch starb noch an der Unfallstelle: Zwischen den Gemeinden Lambsheim und Gerlosheim westlich von Frankenthal kam es am Freitag zu einem verhängnisvollen Frontal-Zusammenstoß!
Der tragische Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr auf der Kreisstraße zwischen den beiden Orten, wie die Frankenthaler Polizei mitteilte.
Demnach krachten eine Corvette C1 und ein chinesisches E-Auto der Marke BYD aus noch unbekannter Ursache frontal gegeneinander.
"Eine der am Unfall beteiligten Personen verstarb noch an der Unfallstelle", ergänzte ein Sprecher.
Die Kreisstraße wurde infolge des Crashs vorübergehend voll gesperrt.
Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegt noch keine Einschätzung der Polizei vor. Die Ermittlungen zu dem Unfall bei Frankenthal dauern an.
Titelfoto: Crash24h