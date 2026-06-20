Corvette-Oldtimer zertrümmert: Ein Toter nach Frontal-Crash mit E-Auto

Frankenthal - Ein Mensch starb noch an der Unfallstelle: Zwischen den Gemeinden Lambsheim und Gerlosheim westlich von Frankenthal kam es am Freitag zu einem verhängnisvollen Frontal-Zusammenstoß!

Nur ein Wrack blieb von dem Oldtimer übrig: Eine Corvette C1 und ein BYD Seal stießen frontal zusammen. © Crash24h

Der tragische Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr auf der Kreisstraße zwischen den beiden Orten, wie die Frankenthaler Polizei mitteilte.

Demnach krachten eine Corvette C1 und ein chinesisches E-Auto der Marke BYD aus noch unbekannter Ursache frontal gegeneinander.

"Eine der am Unfall beteiligten Personen verstarb noch an der Unfallstelle", ergänzte ein Sprecher.

Die Kreisstraße wurde infolge des Crashs vorübergehend voll gesperrt.