Drei Erwachsene und ein Kind sterben bei schwerem Frontalcrash

Trier – Vier Menschen sind am Dienstagvormittag bei einem Frontalcrash zwischen einem Auto und einem Lastwagen auf einer Bundesstraße in Rheinland-Pfalz ums Leben gekommen.

Sowohl die drei Insassen des Autos als auch der Lkw-Fahrer kamen bei dem Unfall ums Leben. © Harald Tittel/dpa

Das teilte die Polizei Trier mit. Unter den Toten sei auch ein siebenjähriges Kind aus Bitburg, das im Auto gesessen habe.

Außerdem seien ein 45 Jahre alter Mann und eine 42 Jahre alte Frau gestorben, die ebenfalls in dem Auto gesessen haben.

Auch der 53 Jahre alte Lastwagenfahrer sei ums Leben gekommen.

Die Fahrzeuge waren demnach auf der B51 zwischen Trier und Bitburg frontal zusammengestoßen. Zur genauen Unfallursache wird noch ermittelt. Dazu wurde auch ein Gutachten beauftragt.

Für Angehörige sei eine Anlaufstelle im Gemeindehaus in Newel eingerichtet worden, schrieb die Polizei. Demnach waren mehrere Feuerwehren, Notärzte, Rettungswagen und die Notfallnachsorge im Einsatz.