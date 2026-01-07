Kurioser Einsatz: Polizei stoppt drei Esel auf nächtlicher Winterwanderung
Donnersbergkreis - In der Nacht zum Mittwoch mussten Polizisten im Donnersbergkreis (Rheinland-Pfalz) zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz aufbrechen: Drei Esel waren ausgebüxt und hatten sich auf eine nächtliche Schneewanderung begeben.
Ein Sprecher der Polizei in Kirchheimbolanden schilderte den Vorfall am Mittwoch.
Demnach hatte der Besitzer der Esel aus dem Ort Oberwiesen bemerkt, dass sich die Tiere nicht mehr an ihrem gewohnten Platz befanden und daraufhin die Polizei verständigt.
Gemeinsam mit der Besatzung eines Streifenwagens machte sich der Mann dann auf die Suche nach den Eseln.
Und tatsächlich: Auf der Landstraße fanden sie die Tiere, die gemütlich in Richtung Kirchheimbolanden liefen.
Beim Anblick des Streifenwagens hätten die Esel ihre nächtliche Wandertour abgebrochen, sagte der Sprecher.
Und nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß sei es dann auch gelungen, die Esel "festzunehmen", bevor es zu einem Unfall oder anderen Schäden kommen konnte.
Anschließend brachte der erleichterte Besitzer die Esel wieder zurück nach Hause.
Titelfoto: Polizeidirektion Worms