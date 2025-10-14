Drei Verletzte bei Crash auf A65: Sattelzug-Fahrer flieht von Unfallort

Landau in der Pfalz - Ein Auto und ein Sattelzug krachten aufeinander: Im Bereich einer Baustelle auf der A65 im Süden von Rheinland-Pfalz kam es am frühen Dienstagmorgen zu einem Unfall mit drei Verletzten - die Polizei fahndet nach dem Fahrer des Lastwagens!

Ein Auto überschlug sich und krachte in ein Maisfeld: Auf der A65 bei Landau kam es am frühen Dienstagmorgen zu einem schweren Unfall. © Polizei Rheinland-Pfalz

Der Crash ereignete sich gegen 4.15 Uhr nahe der Anschlussstelle Rohrbach bei Landau in Fahrtrichtung Ludwigshafen, wie die Polizei mitteilte.

Demnach missachtete ein 20 Jahre alter Autofahrer im Bereich einer Baustelle die Vorfahrt eines Sattelzugs, der zu diesem Zeitpunkt auf dem durch die Bauarbeiten bedingten einzigen Fahrstreifen unterwegs war.

Der Lastwagen und das Auto krachten gegeneinander.

Der Wagen des 20-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls von der Fahrbahn geschleudert, überschlug sich und krachte in ein Maisfeld neben der Autobahn.