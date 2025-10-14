Drei Verletzte bei Crash auf A65: Sattelzug-Fahrer flieht von Unfallort
Landau in der Pfalz - Ein Auto und ein Sattelzug krachten aufeinander: Im Bereich einer Baustelle auf der A65 im Süden von Rheinland-Pfalz kam es am frühen Dienstagmorgen zu einem Unfall mit drei Verletzten - die Polizei fahndet nach dem Fahrer des Lastwagens!
Der Crash ereignete sich gegen 4.15 Uhr nahe der Anschlussstelle Rohrbach bei Landau in Fahrtrichtung Ludwigshafen, wie die Polizei mitteilte.
Demnach missachtete ein 20 Jahre alter Autofahrer im Bereich einer Baustelle die Vorfahrt eines Sattelzugs, der zu diesem Zeitpunkt auf dem durch die Bauarbeiten bedingten einzigen Fahrstreifen unterwegs war.
Der Lastwagen und das Auto krachten gegeneinander.
Der Wagen des 20-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls von der Fahrbahn geschleudert, überschlug sich und krachte in ein Maisfeld neben der Autobahn.
Unfall auf der A65: Polizei sucht Zeugen
Der Autofahrer und zwei weitere Insassen des Wagens wurde bei dem Crash jeweils leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer kümmerte sich jedoch nicht um die Verletzten und setzte seine Fahrt einfach fort.
Die Polizei sucht den unbekannten Sattelzug-Fahrer. Zeugen des Unfalls auf der A65 sollen sich bitte unter der Telefonnummer 063239550 bei den Beamten melden.
Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegt noch keine Einschätzung der Ermittler vor.
Titelfoto: Polizei Rheinland-Pfalz