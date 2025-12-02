Transporter kracht in Stauende: Unfall mit sieben teils schwer Verletzten

Jockgrim - Bei einem Unfall auf der B9 bei Jockgrim im Landkreis Germersheim ( Rheinland-Pfalz ) hat es am Montagnachmittag sieben Verletzte gegeben, zwei von ihnen schwer.

Alle fünf Personen im Opel Vivaro wurden verletzt. Zwei Männer mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. © EinsatzReport24

Wie ein Sprecher der Polizei am Montagabend sagte, hatte sich der Crash gegen 16 Uhr in Höhe des Ortes Jockgrim in Fahrtrichtung Germersheim ereignet. Hier war mitten im Berufsverkehr ein Stau entstanden, da die Polizei eine auf der Straße liegenden Metallstange beseitigen musste.

Der 51 Jahre alte Fahrer eines Mercedes Sprinter bemerkte den Stau offenbar zu spät und raste in das Stauende.

Der dort stehende und mit fünf Personen besetzte Opel Vivaro wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Ford geschleudert. Dabei erlitten zwei der Insassen des Opels - ein 22 und ein 26 Jahre alter Mann - schwere Verletzungen. Die anderen Personen im Vivaro sowie der Fahrer des Sprinters und der Ford-Fahrer wurden leicht verletzt.