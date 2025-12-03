Zwei Autos krachen zusammen: Drei Menschen verletzt in Klinik

Alzey - Drei Menschen wurden verletzt, die L409 gesperrt: Bei Alzey kam es am Dienstagnachmittag zu einem verhängnisvollen Unfall .

Schwerer Unfall mit drei Verletzten auf der L409 bei Alzey: Die Landstraße wurde vorübergehend gesperrt. © Mainzer Einsatzfahrzeuge

Der Crash ereignete sich gegen 17.15 Uhr zwischen Alzey und der Gemeinde Erbes-Büdesheim, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mitteilte.

Demnach bog eine Autofahrerin mit ihrem Wagen von einem Feldweg auf die Landstraße ab. Dabei kam es aus noch unbekannter Ursache zum Zusammenstoß mit einem Auto, welches in Richtung Alzey fuhr.

Die Autofahrerin wie auch die beiden Insassen des zweiten Wagens wurden jeweils verletzt. "Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden sie in umliegende Krankenhäuser transportiert", ergänzte ein Sprecher.

An den beiden Autos entstand nach Einschätzung der Polizei jeweils Totalschaden.