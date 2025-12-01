Opel kracht gegen Baum: Rettungsheli bringt Fahrer in Klinik
Alzey - Vermutlich war ein Opel-Fahrer zu schnell mit seinem Wagen unterwegs: Das Auto krachte frontal gegen einen Baum!
Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich am späten Sonntagabend auf der L438 nahe Alzey, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mitteilte.
Demnach war ein Mann gegen 20.44 Uhr mit einem Opel auf der Landstraße zwischen den Gemeinden Dorn-Dürkheim und Gau-Odernheim unterwegs.
Auf gerader Strecke verlor der Autofahrer wahrscheinlich "aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug", wie ein Sprecher erklärte.
"Der Wagen kam daraufhin von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum", hieß es weiter.
Vollsperrung der L438 nach Unfall bei Alzey
Der Opel-Fahrer wurde schwer verletzt. Ein Notarzt versorgte den Mann, der im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber auf dem schnellsten Weg in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht wurde.
"Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden", betonte der Sprecher. An dem Opel entstand beträchtlicher Schaden, zu dem aber noch keine genauere Einschätzung vorliegt. Die L438 wurde bis etwa 23.15 Uhr voll gesperrt.
Die Ermittlungen zu dem Unfall bei Alzey dauern an.
Titelfoto: Mainzer Einsatzfahrzeuge