Opel kracht gegen Baum: Rettungsheli bringt Fahrer in Klinik

Alzey - Vermutlich war ein Opel-Fahrer zu schnell mit seinem Wagen unterwegs: Das Auto krachte frontal gegen einen Baum!

Ein Opel rammte einen Baum frontal: Die Front des Wagens wurde regelrecht zertrümmert und der Fahrer schwer verletzt. © Mainzer Einsatzfahrzeuge

Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich am späten Sonntagabend auf der L438 nahe Alzey, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mitteilte.

Demnach war ein Mann gegen 20.44 Uhr mit einem Opel auf der Landstraße zwischen den Gemeinden Dorn-Dürkheim und Gau-Odernheim unterwegs.

Auf gerader Strecke verlor der Autofahrer wahrscheinlich "aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug", wie ein Sprecher erklärte.

"Der Wagen kam daraufhin von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum", hieß es weiter.