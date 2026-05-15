Im Altrhein gelandet: Feuerwehr befreit verletzten Fahrer aus Lkw

Landkreis Germersheim - Am frühen Freitagmorgen hat die Feuerwehr in Neuburg im Landkreis Germersheim ( Rheinland-Pfalz ) einen 35-Jährigen aus seinem Lkw gerettet. Das Fahrzeug war in den Altrhein geraten und der Mann hatte sich nicht mehr selbstständig daraus befreien können.

Der Fahrer (35) hatte mit dem Lkw einem geparkten Fahrzeug ausweichen müssen und daraufhin die Kontrolle über den Lkw verloren. © Polizeidirektion Landau

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, hatte der 35-Jährige in seinem Lastwagen gegen 5 Uhr aus Richtung Hagenbach kommend gerade die Ortseinfahrt von Neuburg passiert, als er einem am rechten Straßenrand abgestellten Auto ausweichen musste.

Da der Mann zu schnell gefahren war, verlor er so die Kontrolle über den Lkw und kam nach links von der Straße ab. Das Fahrzeug stürzte die Böschung herunter und landete im Altrhein.

Der 35-Jährige hatte durch den Unfall lediglich eine leichte Verletzung am Fuß erlitten, konnte sich aber dennoch nicht mehr aus dem Laster befreien. Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten den Mann schließlich aus dem Führerhaus. Anschließend brachte ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus.