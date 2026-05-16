Zug erfasst Auto und schleift es mit: Bahnstrecke gesperrt
Montabaur/Dernbach - Ein Regionalzug erfasste ein Auto und schleifte den Wagen mit: Eine Bahnstrecke im rheinland-pfälzischen Westerwald wurde infolge des Crashs gesperrt!
Der schwere Unfall ereignete sich gegen 11.20 Uhr an einem unbeschrankten Bahnübergang in der Gemeinde Dernbach nordwestlich von Montabaur, wie die Polizei mitteilte.
Demnach fuhr der mit zwei Personen besetzte Wagen auf den Bahnübergang. Zeitgleich nahte von rechts ein Regionalzug der Hessischen Landesbahn.
Der Zug konnte nicht mehr rechtzeitig abgebremst werden und krachte gegen das Auto, welches danach noch etwa 25 Meter über die Gleise geschoben wurde.
Weder die beiden Insassen des Wagens "noch die Fahrgäste, die sich zum Unfallzeitpunkt im Zug befanden, wurden verletzt", ergänzte ein Sprecher.
Nach Unfall: Bahnstrecke bei Demnach gesperrt
"Der Zug wurde leicht beschädigt und konnte seine Fahrt dadurch nicht mehr fortsetzen", hieß es weiter. An dem Auto hingegen entstand Totalschaden, das Wrack musste abgeschleppt werden.
Die Bahnstrecke bei Demnach wurde für den Zugverkehr gesperrt, bis der beschädigte Regionalzug abgeschleppt werden kann. Auch der Bahnübergang wurde für den Autoverkehr gesperrt. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.
Titelfoto: Winkler TV