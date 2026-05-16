Zug erfasst Auto und schleift es mit: Bahnstrecke gesperrt

Montabaur/Dernbach - Ein Regionalzug erfasste ein Auto und schleifte den Wagen mit: Eine Bahnstrecke im rheinland-pfälzischen Westerwald wurde infolge des Crashs gesperrt!

Unfall in Dernbach: Ein Zug erfasste ein Auto und schob es rund 25 Meter über die Gleise. © Winkler TV

Der schwere Unfall ereignete sich gegen 11.20 Uhr an einem unbeschrankten Bahnübergang in der Gemeinde Dernbach nordwestlich von Montabaur, wie die Polizei mitteilte.

Demnach fuhr der mit zwei Personen besetzte Wagen auf den Bahnübergang. Zeitgleich nahte von rechts ein Regionalzug der Hessischen Landesbahn.

Der Zug konnte nicht mehr rechtzeitig abgebremst werden und krachte gegen das Auto, welches danach noch etwa 25 Meter über die Gleise geschoben wurde.

Weder die beiden Insassen des Wagens "noch die Fahrgäste, die sich zum Unfallzeitpunkt im Zug befanden, wurden verletzt", ergänzte ein Sprecher.