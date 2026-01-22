Fahrgast nach dem Aussteigen gleich dreimal von Auto überrollt

Landkreis Mainz-Bingen - Kurioser Unfall im rheinhessischen Nackenheim im Landkreis Mainz-Bingen ( Rheinland-Pfalz ) am frühen Donnerstagmorgen: Ein 20 Jahre alter Fahrgast wurde nach dem Aussteigen vom Auto des Fahrdienstleisters gleich dreimal überrollt.

Mit dem Verdacht eines gebrochenen Beins wurde der Fahrgast in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Der 20-Jährige musste daraufhin mit dem Verdacht eines gebrochenen Beins vom Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Ein Sprecher der Polizei schilderte, wie es zu dem Unfall gekommen war. Demnach hatte der 36-jährige Fahrer den 20-Jährigen gegen 1.30 Uhr am Zielort abgesetzt.

Dann wollte der Mann an der Fahrerseite des Wagens vorbeilaufen, dabei sei er laut Polizei aber von der A-Säule des Autos verdeckt worden und der Fahrer fuhr an.

Dabei überrollte der Wagen den rechten Fuß seines Fahrgastes, der deshalb zu Boden fiel und noch einmal im Bereich des rechten Beins überfahren wurde.