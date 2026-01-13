Gescheiterte Rettung: Zwei betrunkene Autofahrer landen im Straßengraben

Westerwaldkreis - Kurioser Polizeieinsatz bei Herschbach im Westerwaldkreis ( Rheinland-Pfalz ): Zwei Betrunkene sind nacheinander mit ihren Autos in einem Straßengraben gelandet.

Bei beiden Autofahrern wurde jeweils über ein Promille gemessen. (Symbolfoto) © Uli Deck/dpa

Wie die Polizei Montabaur mitteilte, kam ein 30-Jähriger am frühen Dienstagmorgen gegen 1.30 Uhr von der Bundesstraße 8 auf Höhe der Ortschaft Herschbach mit seinem Auto von der Straße ab. Der Mann kam mit seinem Wagen im Straßengraben zum Stehen.

Wenig später sei ein 37 Jahre alter Bekannter des Mannes zur Unfallstelle gekommen und habe mit seinem Auto versucht, den Wagen des 30-Jährigen aus dem Graben zu ziehen.

Bei der versuchten Rettungsaktion landete das Auto des Bekannten jedoch auch im Graben.

Die Polizei stellte bei beiden Männern Hinweise auf Alkoholkonsum fest, wie es hieß. Bei Atemalkoholtests seien Werte von 1,64 Promille und 1,05 Promille gemessen worden. Gegen beide Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.