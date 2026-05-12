Unfall mit teils schwer Verletzten bei Mainz: A60 mehrere Stunden gesperrt

Mainz - Bei einem Unfall mit zwei Autos und einem Lkw hat es am frühen Montagabend auf der A60 bei Mainz zwei teils Schwerverletzte gegeben.

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar und jetzt Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. © M.Weber/Mainzer Einsatzfahrzeuge

Wie ein Sprecher der Polizei noch am Abend mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen 19.30 Uhr alarmiert und zu dem Unfall kurz vor dem Autobahntunnel Hechtsheim in östlicher Fahrtrichtung gerufen worden.

Zunächst war demnach gemeldet worden, eine Person sei in ihrem Auto eingeklemmt. Das hatte sich laut Polizei jedoch nicht bewahrheitet. Dennoch hatte sich ein am Unfall Beteiligter schwere Verletzungen zugezogen und wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Eine weitere Person musste mit leichten Verletzungen ebenfalls in einer Klinik behandelt werden.