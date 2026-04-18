Kleinlaster-Fahrer übersieht beim Abbiegen Motorroller: 68-Jähriger schwer verletzt

Gau-Algesheim - In Gau-Algesheim im Landkreis Mainz-Bingen ( Rheinland-Pfalz ) hat sich ein 68 Jahre alter Motorroller-Fahrer bei einem Unfall am Freitagnachmittag schwere Verletzungen zugezogen.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt und wurden abgeschleppt. © 5VISION.NEWS

Ein Sprecher der Polizei schilderte am Samstag den Hergang nach dem derzeitigen Kenntnisstand.

Demnach war der Motorroller-Fahrer gegen 14.30 Uhr auf der Rheinstraße in Richtung Ingelheim unterwegs, als der 64-jährige Fahrer eines Kleinlasters aus der Mainzer Straße links in die Rheinstraße in die entgegengesetzte Fahrtrichtung abbiegen wollte.

Dabei übersah der Mann den von links heranfahrenden Biker und es kam zur Kollision, bei der der 68-Jährige schwer verletzt wurde.

Der Rettungsdienst brachte ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Der Fahrer des Kleinlasters war bei dem Unfall unverletzt geblieben.