Unfall auf A61: Jungen Frauen krachen mit zwei Kindern an Bord gegen Baum

Bingen - Zu schnell auf der regennassen A61 unterwegs: Bei einem Autounfall am frühen Dienstagabend bei Bingen wurden zwei 20-jährige Frauen und zwei Kinder verletzt.

Der mit vier Personen besetzte Wagen war von der regennassen Straße abgekommen, hatte mehrere Schilder überfahren und krachte schließlich gegen einen Baum. © M.Weber/Mainzer Einsatzfahrzeuge

Laut Polizei waren die vier in Fahrtrichtung Koblenz unterwegs und wollten die Autobahn an der Abfahrt Bingen-Mitte verlassen.

Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor die Fahrerin auf der nassen Straße gegen 18 Uhr die Kontrolle über ihren Wagen. Dieser kam nach links von der Straße ab, überfuhr mehrere Verkehrsschilder und krachte schließlich gegen einen Baum.

Alle vier Insassen erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort von einem Notarzt versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Am Auto entstand Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.