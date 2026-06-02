Crash mit Schwerverletzten auf B42: Hubschrauber im Einsatz, Straße stundenlang dicht

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Bei einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der B42 am Montag wurden drei Personen schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war in Einsatz.

Von Marc Thomé

Rhein-Lahn-Kreis - Bei einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen am Montagnachmittag im Rhein-Lahn-Kreis (Rheinland-Pfalz) erlitten mehrere Personen schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Der 86-Jährige hatte beim Auffahren auf die B42 das von links kommende Auto der 38-Jährigen übersehen und die beiden Fahrzeuge krachten heftig ineinander.
Der 86-Jährige hatte beim Auffahren auf die B42 das von links kommende Auto der 38-Jährigen übersehen und die beiden Fahrzeuge krachten heftig ineinander.  © WinklerTV

Ein Sprecher der Polizei schilderte den Hergang nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen. Demnach wollte ein 86 Jahre alter Mann mit seiner Beifahrerin (84) im Auto gegen 14.30 Uhr an der Auffahrt Braubach-Nord nach links auf die B42 fahren.

Dabei soll er den von links kommenden Wagen einer 38-Jährigen übersehen haben, die auch ihr dreijähriges Kind mit an Bord hatte.

Es gab einen heftigen Zusammenstoß, durch den sich beide Autos auf die Gegenfahrbahn schoben. Ein 63-jähriger Fahrer, der dort mit seinem Mercedes Sprinter unterwegs war, konnte weder rechtzeitig bremsen noch ausweichen und fuhr in die beiden anderen Autos hinein.

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Bei dem Unfall wurden sowohl das ältere Paar als auch die 38-jährige Autofahrerin schwer verletzt. Das Kind blieb unverletzt, der Sprinter-Fahrer erlitt leicht Verletzungen.

Für die Landung des Rettungshubschraubers, die Bergung der Verletzten und der Autos sowie die Unfallaufnahme musste die B42 für etwa fünf Stunden voll gesperrt werden.
Für die Landung des Rettungshubschraubers, die Bergung der Verletzten und der Autos sowie die Unfallaufnahme musste die B42 für etwa fünf Stunden voll gesperrt werden.  © WinklerTV

B42 für fünf Stunden voll gesperrt

Für die Landung des Rettungshubschraubers, die Bergung der Verletzten und der Fahrzeuge sowie die Unfallaufnahme musste die B42 laut Polizei für etwa fünf Stunden voll gesperrt werden.

An allen drei am Unfall beteiligten Autos ist Totalschaden entstanden. Der insgesamt verursachte Schaden wird auf 120.000 Euro geschätzt.

Titelfoto: WinklerTV

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