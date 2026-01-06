Kurioser Unfall: Saunafass sorgt für Vollsperrung der A8!

Ein Saunafass hat am Montagabend für eine Vollsperrung der A8 bei Zweibrücken gesorgt. Der Anhänger mit dem Fass hatte sich vom Auto gelöst und überschlagen.

Von Marc Thomé

Zweibrücken - Ein Saunafass hat am Montagabend bei Zweibrücken in Rheinland-Pfalz auf der A8 für eine zweistündige Sperrung gesorgt.

Der Anhänger mit dem Saunafass hatte sich überschlagen und war auf der Seite liegengeblieben.  © Polizeiinspektion Zweibrücken

Ein Sprecher der Polizei sprach von einem "nicht alltäglichen Unfall" und schilderte am Dienstagmorgen das Geschehen.

Demnach wollte ein 71-jähriger Autofahrer mit seiner Mercedes E-Klasse samt Anhänger an der Anschlussstelle Walshausen auf die Autobahn auffahren. Auf dem Anhänger transportierte der Mann dabei das Saunafass.

Allerdings soll das Gespann für die winterlichen Straßenverhältnisse zu schnell unterwegs gewesen sein.

So kam der Anhänger mit dem Fass ins Schleudern, löste sich vom Wagen, überschlug sich und blieb samt Fass seitlich auf dem linken Fahrstreifen liegen.

Für die aufwendige Bergung musste die Polizei die Autobahn sperren. Der durch den Unfall entstandene Gesamtschaden wird laut dem Sprecher auf 12.000 Euro geschätzt.

