Benefiz-Weihnachtsmann stürzt mit Motorrad: Fünf Verletzte

Frankenthal - Auf dem Weihnachtsmarkt in Frankenthal ( Rheinland-Pfalz ) ist ein als Weihnachtsmann verkleideter Motorradfahrer mit seinem Bike gestürzt. Dabei gab es fünf leicht verletzte Personen.

Der als Weihnachtsmann verkleidete Biker war Teil einer Benefizveranstaltung auf dem Frankenthaler Weihnachtsmarkt. (Symbolbild) © Frank Molter/dpa

Passiert ist der Unfall laut Polizei am Sonntag gegen 15.15 Uhr im Rahmen einer Motorrad-Benefizfahrt der Gruppe "Riding Santas" auf dem Frankenthaler Rathausplatz.

Hier hatte der Biker die Kontrolle über sein Motorrad verloren und stürzte, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog.

Vier Besucher des Weihnachtsmarkts erlitten durch das umgestürzte Bike ebenfalls leichte Verletzungen. Alle Verletzten konnten vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zudem werden Zeugen gesucht.