Benefiz-Weihnachtsmann stürzt mit Motorrad: Fünf Verletzte
Frankenthal - Auf dem Weihnachtsmarkt in Frankenthal (Rheinland-Pfalz) ist ein als Weihnachtsmann verkleideter Motorradfahrer mit seinem Bike gestürzt. Dabei gab es fünf leicht verletzte Personen.
Passiert ist der Unfall laut Polizei am Sonntag gegen 15.15 Uhr im Rahmen einer Motorrad-Benefizfahrt der Gruppe "Riding Santas" auf dem Frankenthaler Rathausplatz.
Hier hatte der Biker die Kontrolle über sein Motorrad verloren und stürzte, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog.
Vier Besucher des Weihnachtsmarkts erlitten durch das umgestürzte Bike ebenfalls leichte Verletzungen. Alle Verletzten konnten vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden.
Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zudem werden Zeugen gesucht.
Hinweise nehmen die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 und die Polizeiwache Maxdorf unter 06237/934-1100 entgegen. Auch per E-Mail können Informationen an die Ermittler geschickt werden.
Titelfoto: Frank Molter/dpa